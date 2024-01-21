Tarsus'ta Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, çalınan 4 motosikletin bulunması için yapılan araştırmada bir şüphelinin kimliği belirlendi. Yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çalınan motosikletler ise sahiplerine teslim edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, farklı adreslerden 4 motosiklet çalınmasıyla ilgili araştırma yapıldı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini belirledi.
Adresine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bulunan motosikletler de sahiplerine teslim edildi.