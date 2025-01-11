Tarsus'ta Kepek Yüklü Tır Devrildi: Sürücü Yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kepek yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve tırın yüklü malzemesi nedeniyle trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen kepek yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
F.E yönetimindeki kepek yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Damlama mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada yaralanan sürücü, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tırdaki kepeğin yola saçılması nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel