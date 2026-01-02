Mersin'de kara saplanan araçta mahsur kalan aile belediye ekiplerince kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde kahramangülek mahallesinde kara saplanan hafif ticari araç, belediye ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, kar küreme kamyonu ve halat yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.
Kahramangülek Mahallesi'nde sürüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın kara saplandığı ihbarı üzerine olay yerine belediye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, kar küreme kamyonu ve halat yardımıyla hafif ticari aracı bulunduğu yerden kurtardı.
İçerisinde aile bulunan hafif ticari aracın daha sonra bölgeden ayrıldığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel