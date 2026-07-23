Mersin'de evinde kalp krizi geçiren bekçi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Çakır, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde evinde kalp krizi geçiren bekçi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli çarşı ve mahalle bekçisi Mustafa Çakır (37) sabah saatlerinde ikametinde rahatsızlanması nedeniyle özel hastaneye kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan