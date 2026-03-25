Mersin'de kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 27 yaşındaki Havva Ç., tartıştığı eşi Mehmet Ç. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayın ardından Mehmet Ç. gözaltına alındı ve Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Olay, saat 14.30 civarında Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Havva Ç., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eşi Mehmet Ç.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleriyle yaralanan kadın, yere yığıldı. Kavga sesini duyup, adrese gelenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Boyun, göğüs, bacak ve omuz bölgesinden yaralanan Havva Ç., ambulans ile Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Havva Ç.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

YENİ BARIŞMIŞLAR

Havva Ç.'nin bir süre önce eşi Mehmet Ç. için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Çiftin geçen hafta barıştığı, uzaklaştırma kararının da 23 Mart'ta kaldırıldığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin çalışması sonucu Mehmet Ç., olayda kullandığı değerlendirilen bıçakla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Trump'ı hiç umursamıyor! Netanyahu, İran için ölümcül emri verdi

Trump'ı hiç umursamıyor! İran için ölümcül emri verdi
43 yıl önce mezun olduğu okula müdür olarak döndü

43 yıl sonra aynı kapıdan bu kez müdür olarak girdi
Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...