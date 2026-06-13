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Mersin'de iskele halatının kopması sonucu düşen 2 işçi ağır yaralandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde tadilat yapılan bir binada asansörlü iskelenin halatının kopması sonucu düşen 2 işçi ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesi bulunuyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde dış cephesinde tadilat yapılan binadaki asansörlü iskele halatının kopması sonucu ağır yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın son katında tadilat yapan işçiler G.Y. (23) ve Y.E.E. (26), üzerinde durdukları asansörlü iskelenin halatının kopması sonucu düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandıkları belirlenen 2 işçi, ambulansla hastaneye götürüldü.

Tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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