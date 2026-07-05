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Mersin'de yüzmek için ırmağa giren kişi boğuldu

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Mersin'in Tarsus ilçesinde yüzmek için Keşbükü Irmağı'na giren 23 yaşındaki Emrullah Öztürk boğularak hayatını kaybetti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde ırmağa giren kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, yüzmek için Çakırlı Mahallesi'ndeki Keşbükü Irmağı'na giren Emrullah Öztürk (23), bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Öztürk'ün, hayatını kaybettiği belirlendi.

Öztürk'ün cenazesi, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
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