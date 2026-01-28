Haberler

Hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza kamerada

Hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza kamerada
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın manevra sonrasında devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın manevra sonrası şarampole devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak'ta ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Güzeloluk mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyreden Hüseyin B., karşı yönden gelen ve sürücüsünün şerit değiştirdiği otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası yoldan çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarılırken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
