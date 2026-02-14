Haberler

Park halindeki otomobilin üzerine bahçe duvarı düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bahçe duvarı, park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bahçe duvarı, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Araçta maddi hasar oluştu.

Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde meydana geldi. 2723 Sokak'ta, St. Paul Meydanı yanında kullanılmayan bir evin dış tarihi duvarı çöktü.

Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran akıntıya kapılıp yok oldu gitti

Kent felaketi yaşıyor! Koca restoran yok oldu gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilan Çıtak'tan Survivor Bayhan itirafları

Bayhan hakkında bilinmeyenleri anlattı
Bakan Gürlek'ten 'İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın' çağrılarına yanıt

Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına net yanıt
Ahmet Ercan haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak istiyorsanız buralara yerleşin

Uzmanı haritayı çizdi: Depremsiz yaşamak isteyen buralara yerleşsin
Şeyhmus Tatlıcı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Uyuşturucu test sonucu belli oldu
Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek arkadaş kiralıyorlar

Sevgililer Günü için bin 500 TL'ye erkek kiralıyorlar
Saatlerdir dehşeti yaşıyorlar! Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu

Burası göl değil, iki ili birbirine bağlayan kara yolu