Park halindeki otomobilin üzerine bahçe duvarı düştü
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bahçe duvarı, park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Olayda şans eseri yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu.
Olay, ilçeye bağlı Kızılmurat Mahallesi'nde meydana geldi. 2723 Sokak'ta, St. Paul Meydanı yanında kullanılmayan bir evin dış tarihi duvarı çöktü.
Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel