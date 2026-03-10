Mersin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde, kullandığı traktör tahliye kanalına devrilen 55 yaşındaki M.U. yaşamını yitirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri, M.U.'nun aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Yaramış Mahallesi'nde M.U'nun (55) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, tarlada ilerlediği sırada tahliye kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, aracın altında kalan M.U'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan