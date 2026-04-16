Mersin'de cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hürriyet Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen T.K. (23) idaresindeki otomobil ile D.S.Ö'nün (37) kullandığı cip çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 sürücü, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan