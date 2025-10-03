Tarsus'ta Cinayet Soruşturmasında İki Kişi Tutuklandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Abdullah Gürsoy'un (26) otomobilinde ölü bulunması ile ilgili soruşturmada, olay gecesi yanında olan arkadaşları T.Y. ve M.Ç. tutuklandı.

Olay, 30 Eylül'de Bağlar Mahallesi 0422 Sokak'ta meydana geldi. Abdullah Gürsoy'un otomobilinde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gürsoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gürsoy'un cesedi, yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay ile ilgili çalışma başlattı. Cinayet dedektiflerinin çalışması sonucunda, Gürsoy'un olay gecesi beraber olduğu T.Y. ve M.Ç., gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan şüphelilerden M.Ç., olay gecesi Gürsoy'un üzerlerine kusması sonucu T.Y.'nin araç anahtarı ile yüzüne vurduğunu, ardından Gürsoy'un düşerek başını yere çarptığını iddia etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.