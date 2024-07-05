Tarsus'ta çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri ve yangın söndürme uçakları müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan anız yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
İncirgediği Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Tarsus Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile yangın söndürme uçağı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.