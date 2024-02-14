Tarsus'ta Cep Telefonu Hırsızı Tutuklandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçtan cep telefonu çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Şüphelinin evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda 19 çalıntı cep telefonu ele geçirildi. Diğer telefonların sahiplerine ulaştırılması için çalışmalar devam ediyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, müşteki E.K'nin aracından cep telefonunun çalınması üzerine çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında E.K'nin cep telefonunun sinyal bilgileri takip edilerek hırsızlığı yapan şüphelinin M.İ. olduğu belirlendi.
Operasyonla yakalanan M.İ'nin evinde ve iş yerinde çalıntı 19 cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
E.K'nin de arasında olduğu 5 kişiye cep telefonları teslim edildi.
Diğer telefonların da sahiplerine ulaştırılmasına yönelik çalışma sürüyor.