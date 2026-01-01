Haberler

Kara saplanan aracı, belediye ekipleri kurtardı

Mersin'in Tarsus ilçesinde buzlanma sebebiyle yoldan çıkan hafif ticari araç, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçta bulunan aile, güvenli bir şekilde yola devam etti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde kayarak yoldan çıkıp, kara saplanan hafif ticari araç, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Tarsus'a bağlı Kahramangülek - Karboğazı kara yolunda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AHR 985 plakalı hafif ticari araç, buzlanma nedeniyle kayarak yol kenarında kara saplandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Tarsus-Çamlıyayla Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri, kar küreme kamyonu vasıtasıyla, aracı bulunduğu yerden kurtardı. İçerisinde aile bulunan araç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bölgede yapılan kar küreme ve tuzlama işleminin ardından yoluna devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
