Mersin'de büfede çıkan yangın hasara neden oldu
Mersin'in Tarsus ilçesinde Kızılmurat Mahallesi'nde bir büfede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir büfede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızılmurat Mahallesi Ali Menteşoğlu Caddesi'ndeki büfede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında büfe kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz