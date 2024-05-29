Tarsus'ta bıçaklı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşanan olayda, Hilmi Seçkin Caddesi'nde Fırat A. isimli kişi, husumetli olduğu kişilerle karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Fırat A. bıçakla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Fırat A. hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Hilmi Seçkin Caddesi'nde Fırat A. (29), daha önce aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fırat A. bıçakla ağır yaralandı.
Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Fırat A, kurtarılamayarak yaşamını yittirdi.
Polis ekiplerinin, olayla ilgili çok sayıda kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.