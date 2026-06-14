Mersin'de 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü Yasin Özcan hayatını kaybetti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi.
Sait Polat Bulvarı'nda plakaları öğrenilemeyen 2 otomobil, minibüs ve tır çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Özcan (56) ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan