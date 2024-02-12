Tarsus'ta 180 Öğrenciye Satranç Eğitimi Sertifikaları Verildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Belediyesi öncülüğünde düzenlenen satranç kursunda eğitim alan 180 öğrenciye sertifikaları törenle verildi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, satranç eğitimini tamamlayan 180 öğrenciye sertifika verildi.
Tarsus Belediyesi öncülüğünde Ülker Aydın Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Merkezi'nde satranç kursu düzenlendi.
Kursta eğitim gören 180 öğrenci, törenle sertifikalarını aldı.
Törene katılan Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kadın, genç ve çocuklara yönelik 16 farklı kurs düzenlediklerini belirtti.