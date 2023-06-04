Tokat'ta tarlaya uçan midibüs de bulunan 14 kişiden kimse yaralanmadı. Kaza, Tokat-Turhal karayolu Kat köyü yol ayrımında tek taraflı olarak gerçekleşti. Midibüste maddi hasar oluştu.

Tarlaya uçan midibüs de kimse yaralanmadı

TOKAT - Tokat'ta tarlaya uçan midibüs de bulunan 14 kişiden kimse yaralanmadı.

Edinilen bilgilere göre; kaza, Tokat- Turhal karayolu Kat köyü yol ayrımında tek taraflı olarak gerçekleşti. Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan K.U. idaresinde ki işçi taşıyan 60 HP 807 plakalı İveco marka midibüs, iddiaya göre plakası öğrenilemeyen tırın şeritte sıkıştırması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden midibüs tarlaya uçtu. Tarlaya uçarak yan yatan Midibüste maddi Hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine AFAD, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edilirken midibüste bulunan 14 işçiden yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.