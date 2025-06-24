Tarlasında Çapa Makinesinin Altında Kalan Kadın Yaralandı

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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 73 yaşındaki S.B, eşinin kullandığı çapa makinesinin altında kalarak yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadın, tedavi için Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde tarlasında çapa makinesinin altında kalan kadın yaralandı.

Gençosman Mahallesi yayla yolu mevkisinde bulunan tarlasını çapalamak isteyen 73 yaşındaki S.B, eşi B.B'nin kullandığı çapa makinesinin altında kaldı.

Yaralanan S.B, ambulansla İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı kadın, buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA / Erkut Aymak - Güncel
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