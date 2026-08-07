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Eskipazar'da Tarlada Yangın: Traktör ve Patoz Kullanılamaz Hale Geldi

Eskipazar'da Tarlada Yangın: Traktör ve Patoz Kullanılamaz Hale Geldi
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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir tarlada patozla saman öğütülürken çıkan yangın, traktöre ve saman balyalarına sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör ve patoz makinesi kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde tarlada çıkan yangında patoz makinesi ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Hamzalar köyünde saat 15.00 sıralarında patoz makinesiyle saman öğütülürken yangın çıktı. Yangın etrafta bulunan traktöre ve saman balyalarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında tarlada bulunan traktör ve patoz makinesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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