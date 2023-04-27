Üye Girişi
Haberi Paylaş
Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim, öldü

Tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim, öldü

Güncel Haberler

ARDAHAN'da tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim Caner Topçu (19), hayatını kaybetti.

ARDAHAN'da tarlada çalışırken üzerine yıldırım düşen Devrim Caner Topçu (19), hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Ardahan merkeze 10 kilometre uzaklıktaki Sulakyurt köyünde meydana geldi. Köyün girişindeki tarlasında çalışan Devrim Caner Topçu'nun üzerine yıldırım düştü. Yaralanan Topçu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Devrim Caner Topçu, tüm yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Başlı - Güncel

Ardahan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title