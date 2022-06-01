Tarlada açan gelincikler görsel şölen oluşturdu - Haberler

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Tarlada açan gelincikler görsel şölen oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Tarlada açan gelincikler görsel şölen oluşturdu

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de boş tarlada açan gelincikler görenleri adeta büyülüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Beyköy'de boş tarlada açan gelincikler görenleri adeta büyülüyor.

Beyköy Deprem Mahallesi Bağlar Deresi mevkiinde bulunan yaklaşık 5 dönüm boş arazide çiçek açan gelinciği görmek için Beyköy'e akın eden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını gizleyemiyorlar.

Çiçek bahçesine dönüşen arazide çocuklar zaman zaman oyunlar oynarken, bu güzelliği fırsat bilen doğa fotoğrafçıları fotoğraf çekerek görsel güzelliği ölümsüzleştiriyor. Bazı vatandaşlar ise çiçek açan gelinciklerin arasında çay içerek muhteşem manzaranın tadını çıkarıyorlar.

(Mustafa Akçay - İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hisarcık Kütahya Bağlar Deprem Güncel Haberler

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