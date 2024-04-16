Tarla sürerken kaza geçiren kişi hayatını kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde önceki gün tarla sürerken ayağını çapa makinesine kaptıran Tacettin Başkan (75), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başkan'ın cenazesi, ikindi vakti Akyazı Yongalık Mahallesi Civek Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.