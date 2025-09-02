Tarla Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: E.S. Tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarla sınırı nedeniyle tartıştığı kişiyi darbederek öldüren E.S. tutuklandı. Olayda Engin Güngör yaşamını yitirirken, E.S. jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Tarla komşusu Engin Güngör'ün kafasına sert cisimle vurarak ölümüne neden olan E.S, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen E.S. tutuklandı.
Soğucakpınar köyünde 31 Ağustos'ta E.S'nin kafasına sert cisimle vurması sonucu olay yerinde hayatını kaybeden Güngör'ün cesedi, Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi morguna konulmuş, katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatılmıştı.
