Tarkan ve Ceza Antalya'da muhteşem bir konser verdi
Fanta Fest kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda düzenlenen konserde Tarkan ve Ceza, sevilen şarkılarını seslendirdi. Binlerce kişi konseri cep telefonlarıyla kaydetti ve şarkılara eşlik etti.
Antalya'da, şarkıcılar Tarkan ve Ceza konser verdi.
Fanta Fest kapsamında Akdeniz Üniversitesi Stadyumu'nda verilen konsere çok sayıda kişi katıldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren Tarkan ve Ceza'nın performanslarını dinleyiciler cep telefonlarıyla kaydetti.
Alanı dolduran binlerce kişi şarkılara eşlik etti.