Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'da yeniden sahneye çıktı

Güncelleme:
Ünlü şarkıcı Tarkan, 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde hayranlarıyla buluştu. Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen konser, yoğun ilgi gördü ve biletler kısa sürede tükendi.

Ünlü şarkıcı Tarkan, yaklaşık 7 yıl aradan sonra İstanbul'daki ilk konserinde sevenleriyle buluştu.

Tarkan, uzun bir aranın ardından Hitt Prodüksiyon organizasyonuyla İstanbul'da vereceği 8 konserin ilkini Volkswagen Arena'da gerçekleştirdi.

Konsere 1997'de aynı adla çıkardığı "Ölürüm Sana" şarkısıyla başlayan Tarkan, ardından "Dudu" şarkısını seslendirdi.

Sahnede kısa bir konuşma yapan sanatçı, "Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım." dedi.

Yoğun ilgi gören konserde Tarkan'ı, Ezgi Mola, Burçin Terzioğlu, Sedef Avcı, Esra Erol, Merve Dizdar, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in de aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim izledi.

Konserde sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Tarkan, yarın ile 20, 23, 24, 27, 30 ve 31 Ocak'ta Volkswagen Arena'da konser verecek.

Hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle, Tarkan'ın ilk dört konserin biletleri 45 dakikada, sonraki dört konserin biletleri ise yaklaşık 1 saatte tükenmişti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
