Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığının "aile kampı"na başvurular 4 Ağustos'ta sona erecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Program kapsamında katılımcılar, tercihleri doğrultusunda çadır konaklamalı ya da günübirlik etkinliklerde yer alabilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü koordinasyonunda organize edilen aile kampı etkinliğine 4 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

DKMP Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye'de 8 Ağustos'ta eş zamanlı aile kampı etkinliği yapılacak.

Program kapsamında isteyenler, tercihleri doğrultusunda çadır konaklamalı ya da günübirlik etkinliklere katılabilecek. Kamp süresince alanın uygunluk durumuna bağlı olarak doğa yürüyüşleri, çocuklara yönelik doğa atölyeleri, kuş gözlemi, kamp oyunları, kamp ateşi etkinlikleri, geleneksel çocuk oyunları ve yıldız gözlemi gibi faaliyetler yapılacak.

Aileler, konaklama için kullanacakları çadır ve kişisel kamp ekipmanları ile etkinlik süresince ihtiyaç duyacakları yiyecek, içecek ve diğer kişisel ihtiyaç malzemelerini kendileri temin edecek.

Etkinlik, kamp alanının kapasitesi ve güvenlik koşulları nedeniyle sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyen aileler, 4 Ağustos mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek.

Katılımcılar, başvuru formunda yer alan bilgiler esas alınarak değerlendirilecek. Uygun bulunan katılımcılar, telefon ve e-posta ile bilgilendirilecek.

Kaynak: AA
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Cemil Tugay sessizliğini bozdu
Yakınları banyoya girince acı manzarayla karşılaştı

Yakınları banyoya girince acı tabloyla karşılaştı
Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı

Evlerinde karton kutularda 5 bebek cesedi bulunan çift gözaltına alındı
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Burcu Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a gönderme

Köksal'dan gözaltına alınan Sinem Dedetaş'a olay gönderme