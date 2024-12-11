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Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan markaları ifşalamaya devam ediyor. Yakın zamanda Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti çıkması kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. Köfteci Yusuf'tan sonra güncellenen son listeye ünlü Kazan Köfte markası da dahil edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı. Son güncellenen listede, Köfteci Yusuf'un ardından bu kez Kazan Köfte markasının haşlanmış köftesi de yerini aldı.

KÖFTESİNDE SOYA TESPİT EDİLDİ

Yapılan denetimlerde, Kazan Köfte'nin haşlanmış köftesinde soya tespit edildi. Listede yer alan Kazan Köftenin sosyal medyada 200 binden fazla takipçisi olduğu ve köftelerinin bulunduğu il içerisinde oldukça popüler olduğu biliniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

KÖFTECİ YUSUF KRİZİ BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

Tarım Ve Orman Bakanlığı'nın sakıncalı gıdalarla ilgili listeye en çok dikkat çeken ürün, Köfteci Yusuf'un ürünleri olmuştu. Bakanlık, firmanın iki şubesinde domuz eti tespit ettikten sonra, bu ürünleri hem "Sağlığı Tehdit Eden Gıdalar" hem de "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine dahil etti. Bu olay Türkiye'de geniş yankı uyandırmış, bazı vatandaşlar ise Köfteci Yusuf'a yönelik eleştirilerin bir "kumpas" olduğunu savunmuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti

DOĞAL ZEYTİNYAĞI ALIRKEN BU MARKALARA DİKKAT

Aydın'da faaliyet gösteren Öz Dedeoğlu Grup Gıda Sanayi Ticaret Limited Şirketi adlı firmanın Ada ve Lux Ayvalık Körfezim markalı 5 litrelik soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırılması tespit edildi. Aydın'da faaliyet gösteren Bayram Ok adlı firmanın Mudanya Köy Kooperatifleri markalı 5 litrelik naturel sızma zeytinyağında da tohum yağları karıştırılması tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
Kaynak: Haberler.com / Güncel
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHalil yılmaz:

Bu köfteci Yusuf ile alıp veremediğiniz ney sizin. Başka bir haberi bile köfteci Yusuf üzerinden veriyorsunuz

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Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Kendi bakanlıgına güvenemeyen bir ülkede yaşıyoruz malesef.

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Haber YorumlarıAhmed Yazanoğlu:

Köfteci Yusuf Türkiye 1 numara hale gidiyoruz inanmayın 13. 000 çalışanıyl hale süper hizmet Sadece coco satıyo diye atılan bir çamur

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Yorum Beğenme27
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Haber YorumlarıErol Birol :

Şimdiye kadar neredeydiniz?

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Haber YorumlarıŞÜKRÜ ONUK:

soya fasülyesi değişik gıda katışımna girebilir hem değişik tat verir hemde ürünü biraz daha ekonomik olarak herkesin erişimine açar , burda bir sıkıntı yok,sıkıntı bu ürün bileşimlerini gizli tutmayacaklardı, millet sade et diye soya fasulyesi yerse bu sıkıntı.

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Haber YorumlarıMR CAMEL:

İşin garıp tarafı mc donand bunger king de vekıller poz reklam yaparken türk işletmesi olan köfteci yusuf a medyada saldırıyorlar biriler el koymak isteyip de koyamadığı için uğrasıyorlar israil mallarının reklamını yapan akp müslüman partiymiş haha

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Haber YorumlarıDamla Sengul:

enfes

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Haber Yorumlarıvatandaş:

ifşa edeceğine kayyum ata. tc vatandaşlığından at.

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Haber YorumlarıYusuf ODEMIS:

Umrumuzda değil bakanlığın ifşaları

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Haber YorumlarıSokrates:

diyet güfte yapmış ne War sanki

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