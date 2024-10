Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt

Türkiye son 2 gündür ünlü bir köfte zincirinin etlerinde çıkan domuz etini konuşuyor. İddiaya göre, firma mahkeme kararı aldırarak adını bakanlığın paylaştığı listede gizletti.

ORTALIĞI KARIŞTIRAN İDDİA

Tartışmalar devam ederken, dün bazı sosyal medya hesapları domuz etinin AK Parti döneminde kasaplık et sınıfına alındığına dair paylaşımlar yaptı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA VAR

İddialar sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, mevzuatta domuz etine ilişkin bir tanım veya atıf bulunmadığı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

"TEBLİĞDE BÖYLE BİR TANIM VE ATIF BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı; "Bazı sosyal medya hesaplarından 'domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı' şeklinde dolaşıma sokulan Türk Gıda Kodeksi Çiğ Kırmızı Et ve Hazırlanmış Kırmızı Et Karışımları Tebliği yürürlükte değildir. Et ürünlerine ilişkin halen yürürlükte olan Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları Tebliği'nde domuza ilişkin bir tanım, ifade ve atıf bulunmamaktadır.

Bakanlığımızca gerçekleştirilen tüm denetimler bu ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde titizlikle sürdürülmektedir. Sosyal medya üzerinden bu konuda yapılan dezenformasyon, manipülasyon, iftira ve yalanlar gerçeği yansıtmamaktadır."