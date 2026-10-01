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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni su yılının bugün başladığını duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni su yılının bugün başladığını duyurdu. Yumaklı, Ulusal Su Kurulu öncülüğünde su kaynaklarının stratejik yaklaşımla korunacağını ve suyun israf edilmeden kullanılması gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni su yılının bugün başladığını belirterek, "Ulusal Su Kurulumuzun öncülüğünde su kaynaklarımızı stratejik bir yaklaşımla korumaya, yönetmeye ve yarınlara taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yağışların toprağa can, barajlara ve göllere hayat vereceği yeni su yılının bugün başladığını aktardı.

Suyun, gelecek nesillere daha yaşanabilir Türkiye bırakmak için tarımdan sanayiye, kentsel kullanımdan bireysel alışkanlıklara kadar israf edilmeden en verimli şekilde kullanılması gerektiğine işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu bilinçle, Ulusal Su Kurulumuzun öncülüğünde su kaynaklarımızı stratejik bir yaklaşımla korumaya, yönetmeye ve yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Damla damla büyüyen emeğin ve bereketin yılı olması dileğiyle, yeni su yılımız ülkemize ve milletimize hayırlı, bereketli olsun."

Kaynak: AA
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