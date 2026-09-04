Yumaklı: Sivas Kongresi'nin Mirasını Güçlü Türkiye İçin Taşıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "107 yıl önce bu şehirde milletimiz istiklali ve istikbali için ayağa kalktı. Bugün bize düşen görev ise o büyük mirası geleceğe taşımak, cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır." dedi.

Bakan Yumaklı, Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Milli Mücadele'nin önemli dönüm noktalarından biri olan Sivas Kongresi'nin yıl dönümü için Sivas'a geldiklerini söyledi.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal Mücadelesi'nin bütün kahramanlarını rahmet ve şükranla andığını belirten Yumaklı, "107 yıl önce Sivas'ta alınan kararlar, sadece bir kongrenin kararları değildi. Bu kararlar, milletimizin kendi iradesine sahip çıkması, vatanımızın bütünlüğünden ve bağımsızlığımızdan asla vazgeçmeyeceğimizin ilanıydı." diye konuştu.

Yumaklı, o günlerde vatanın dört bir yanının işgal altında olduğunu, geleceğin belirsiz ancak milletin kararının açık ve net olduğunu vurgulayarak, "İşte Sivas'ta güçlenen bu milli irade, istiklal yürüyüşünün en önemli dayanaklarından birisi oldu. Milletimizin azmi, fedakarlığı, kararlılığı ve inancıyla İstiklal Savaşı kazanıldı. Ardından bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin teminatı olan cumhuriyetimiz kuruldu. Bu nedenle Sivas Kongresi'ni anlamak, Cumhuriyetimizin hangi mücadelelerin ve fedakarlıkların sonucunda kurulduğunu anlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Huzurun güçlendiği bir Türkiye, geleceğe daha büyük hedeflerle yürüyebilir"

Aradan geçen 107 yılda Türkiye'nin çok büyük mesafeler katettiğini dile getiren Yumaklı, şöyle konuştu:

"Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan sanayiye, teknolojiden savunma sanayisine, enerjiden tarıma kadar her alanda kendi kapasitesini geliştiren, güçlenen, üreten ve dünyada söz sahibi olan güçlü bir ülke haline geldik. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle geleceğe güvenle bakıyoruz. Önümüzde daha güçlü bir ekonomi, daha ileri teknoloji, daha rekabetçi bir üretim, daha güçlü bir savunma kapasitesi ve daha müreffeh bir Türkiye hedefi ve ideali var. 'Türkiye Yüzyılı' tüm bu hedeflerin ve ideallerin gerçekleştirmesinin iradesidir ve bu yürüyüşün temelinde yine aynı değerler vardır. Milli irade, bağımsızlık ve cumhuriyet. Türkiye'nin geleceğe daha güçlü yürümesi için huzur ve güven ortamımızı da güçlendirmemiz gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle ülkemizin enerjisini ve imkanlarını terörle mücadeleden kalkınmaya, üretime, yatırıma ve refaha daha fazla yönlendireceğimiz bir dönemi inşa ediyoruz. Çünkü huzurun güçlendiği bir Türkiye, geleceğe daha büyük hedeflerle yürüyebilir."

Bakan Yumaklı, bakanlık olarak bu yürüyüşün önemli bir parçası olduklarını, güçlü ve bağımsız bir Türkiye'nin güçlü tarıma ve güvenilir bir gıda arzına ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Üreticinin yanında olduklarını, toprağı ve suyu koruyarak üretim gücünü ve gıda arz güvenliğini artırdıklarını söyleyen Yumaklı, üreten Türkiye'nin güçlü Türkiye olduğunu belirtti.

Sivas'ta 107 yıl önce milletin istiklal için ayağa kalktığını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"107 yıl önce bu şehirde milletimiz istiklali ve istikbali için ayağa kalktı. Bugün bize düşen görev ise o büyük mirası geleceğe taşımak, Cumhuriyetimizi daha da güçlendirmek, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmaktır. Milletimize ve Türkiye'nin potansiyeline güveniyoruz. Çünkü biliyoruz ki 107 yıl önce istiklal için ayağa kalkan Türkiye, bugün hep birlikte istikbalini inşa ediyor. Sivas'ta ortaya konulan milli irade, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Sivas Kongresi'nin 107. yıl dönümünü kutluyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sivas'ın yiğit insanlarını sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

TBMM İdare Amiri Hasan Turan ise özel ve anlamlı günde Sivas'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un selamlarını ileten Turan, "Milli Mücadele'nin başlangıç noktası olan ve vatanımızın işgal tehdidi altında bulunduğu günlerde bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın, milletimizin inanç ve karakterinin yansıması olan, 'Vatan bir bütündür parçalanamaz, manda ve himaye asla kabul edilemez' düsturuyla toplanan bu kongrenin başkanlığını yapan Gazi Mustafa Kemal Paşa ve bütün delegeleri saygı ve şükranla anıyorum." dedi.

Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Coşar, Belediye Başkanı Adem Uzun ve diğer il protokolü katıldı.

Kaynak: AA