Bakan Kirişci: "Bu aziz millet her şeyin en iyisini hak ediyor"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'de artık yolların değil, tünellerin konuşulduğunu söyledi

İyinin karşısında sürekli daha iyinin bulunduğu belirten Bakan Kirişçi, çalışmaları daha iyi prensibine göre yapacağını belirtti

KAHRAMANMARAŞ - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Daha iyi her zaman iyinin karşısındadır. Fikri olarak da insanlarımız, bir şeye alıştıktan sonra onun daha iyisini, daha güzelini talep ederler" dedi.

Bir dizi ziyaret ve sektör temsilcileri ile toplantı yapmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kendi bakanlığı bünyesinde yapacağı çalışmaların ana prensiplerini anlattı.

Hizmet olarak sürekli yenilikçi olacaklarını belirten Kirişci, Türk halkının bunu hak ettiğini belirterek, "Adeta bir MR çekme bir röntgen çekme tarzında ziyaretlerimiz kapsamında Kahramanmaraş'a geldik. Hepiniz biliyorsunuz ki daha iyi her zaman iyinin karşısındadır. Fikri olarak da insanlarımız, bir şeye alıştıktan sonra onun daha iyisini, daha güzelini talep ederler. Bu da olması gereken bir durumdur. Artık Türkiye'de kimse duble yolları konuşmuyor. Çünkü artık duble yollarımızın olmadığı yerler kalmadı. Artık otoyolları konuşuyoruz. Onları da geçtik boğazını iki yakasını birbirine bağlayan ve gerçekten hayatı son derece kolaylaştıran ve bize konfor sağlayan köprüleri konuşuyoruz. Bu aziz millet, bu güzel ülke hizmetin en iyisini hak ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliği ile 20 yıldan beri bu hizmetleri eksiksiz, hız kesmeden, sürekli daha iyilerini yaparak bu zamana kadar gösterdi. İnşallah kabineye yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de üzerimize düşen vazifeyi tarım ve orman alanında eksiksiz ve noksansız yapmanın gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından valilik bahçesine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci adına dikilen fidana, bakan ve heyet toprak attı.