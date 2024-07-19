Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara'yı makamında ziyaret etti.

Yumaklı, İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenaze töreninin ardından Manisa Valisi Enver Ünlü ile belediye başkanı Kara'yı ziyaret etti.

Başkan Kara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirci'de devam eden baraj ve gölet yatırımlarının yanı sıra proje aşamasında olan gölet yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi.

Kara, Yumaklı'ya Demirci halısı hediye ederek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Yumaklı da Kara'ya çalışmalarında başarı diledi.

Ziyarette, AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve birim müdürleri de hazır bulundu. ???????