Tarım-Orman Komisyonları Selendi'de Toplandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Büyükşehir Belediye Meclisi Tarım Hayvancılık ve Orman ile Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyonları; komisyonların "Tarım ve hayvancılık konularında, il genelinde ihtiyaç ve taleplerin yerinde incelenerek bir rapor haline getirilmesi ve bölgemizde tarım ve hayvancılığı kalkındırmak amacıyla hibe, destek ve yatırımlara katkı sağlanması amacıyla çalışmalar yapılması" ile ilgili raporu doğrultusunda Selendi ilçesinde toplantı gerçekleştirdi. Komisyon üyelerinin Selendi temasları kapsamında ilk durağı, Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret oldu. Burada komisyonların çalışmaları ve tarımsal faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Selendi'deki Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri Konuşuldu

Belediye ziyaretinin ardından tarımsal faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, İlçe Tarım Müdürü Ahmet Ayhan, Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız, Hay-Koop Başkanı Yıldırım Şafak, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir ve üreticiler katıldı. Toplantıda Selendi ilçesindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin son durumu ve bunların geliştirilmesi noktasında görüş alışverişinde bulunuldu.

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