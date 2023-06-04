TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİDİBÜS DEVRİLDİ
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TOKAT'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi.
TOKAT'ta tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi. Kazıyı hafif sıyrıklarla atlatan 14 kişi, devrilen minibüsten kendi imkanları ile çıktı.
Kaza saat 17.00'de Tokat- Turhal karayolunda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan Kadir Uymaz (59) idaresindeki 60 HP 807 plakalı midibüs, Kat Beldesi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yan devrildi. Midibüste bulunan 14 kişi yan devrilen araçtan kendi imkanları ile kurtuldu. Kazada yaralanan olmadı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel