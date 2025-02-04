İzmir Ticaret Borsasının (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Yarışmanın ödül töreni, bugün açılan AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında, Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, fuaye alanındaki törende, yarışmanın genç fikirlerin tarımla buluşturulması noktasında önemli işlevi bulduğunu söyledi.

Gençlerin vizyonu ve bakış açılarının önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Gençlerimiz birçok alanda var ama en az bulunduğu alan tarım. Gençlerimizi tarımın içerisine çekmemiz lazım. Ülkemizin tarımdaki geleceği, gençlerin fikirleriyle yol alması için gayret etmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve teknoloji önemli." dedi.

"Tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Küresel iklim değişikliği, azalan tarım arazileri ve tükenen su kaynakları, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamada büyük tehditler oluştuğuna işaret Kestelli, sektörün gençlerle umutlanacağını dile getirdi.

Yarışmalardaki amaçlarının gençlerin tarımı sadece bir mesleğin yanı sıra bir gelecek fırsatı olarak görmesini sağlamak olduğunun altını çizen Kestelli, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek. Yarışmamızla bu sorunun çözümüne kısmen de olsa katkı vermeye çalışıyoruz. Gençlerin ilgisini yeniden tarıma yöneltmek adına onları teşvik ediyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç sağlayabileceğini gençlerimize göstermek zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmesini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bu konuda, başta kamu olmak üzere tüm aktörlere önemli görevler düşüyor, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz."

Konuşmaların ardından derece elde eden yarışmacılara ödülleri ve belgeleri verildi.

Öte yandan yarışmacıların çalışmaları fuar kapsamında sergilendi.