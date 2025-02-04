Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Deprem fırtınası yaşanan Ege'de şiddetli bir sarsıntı daha
İsveç'te bir okula silahlı saldırı! İlk belirlemelere göre 5 kişi vuruldu

Avrupa ülkesinde okula silahlı saldırı! Vurulanlar var
Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı

Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nda Dereceye Girenler Ödüllerini Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Ticaret Borsası'nın düzenlediği 'Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması'nın ödül töreni, AGROEXPO Fuarı'nda gerçekleştirildi. Gençlerin tarımda geleceğin mimarları olmasının önemine vurgu yapıldı.

İzmir Ticaret Borsasının (İTB) tarım alanında çalışma yapmak isteyen gençlere destek vermek amacıyla bu yıl 9'uncusunu düzenlediği "Tarım Gençlerle Yükseliyor Proje Fikri Yarışması"nda dereceye girenler ödüllerini aldı.

Yarışmanın ödül töreni, bugün açılan AGROEXPO 20. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapsamında, Fuar İzmir'de gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, fuaye alanındaki törende, yarışmanın genç fikirlerin tarımla buluşturulması noktasında önemli işlevi bulduğunu söyledi.

Gençlerin vizyonu ve bakış açılarının önemli olduğunu ifade eden Şahin, "Gençlerimiz birçok alanda var ama en az bulunduğu alan tarım. Gençlerimizi tarımın içerisine çekmemiz lazım. Ülkemizin tarımdaki geleceği, gençlerin fikirleriyle yol alması için gayret etmemiz gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkta sürdürülebilirlik ve teknoloji önemli." dedi.

"Tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek"

İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de tarımsal üretimin sürdürülebilirliği konusunda dünyanın önemli sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirtti.

Küresel iklim değişikliği, azalan tarım arazileri ve tükenen su kaynakları, hızla artan dünya nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamada büyük tehditler oluştuğuna işaret Kestelli, sektörün gençlerle umutlanacağını dile getirdi.

Yarışmalardaki amaçlarının gençlerin tarımı sadece bir mesleğin yanı sıra bir gelecek fırsatı olarak görmesini sağlamak olduğunun altını çizen Kestelli, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki tarım gençlerle yükselecek ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek. Yarışmamızla bu sorunun çözümüne kısmen de olsa katkı vermeye çalışıyoruz. Gençlerin ilgisini yeniden tarıma yöneltmek adına onları teşvik ediyoruz. Tarımın bilinçli yapıldığında önemli bir kazanç sağlayabileceğini gençlerimize göstermek zorundayız. Onların tarım ve bağlantılı sektörleri hem önemli bir girişimcilik hem de çalışma alanı olarak görmesini sağlayacak yaklaşımlara ihtiyacımız var. Bu konuda, başta kamu olmak üzere tüm aktörlere önemli görevler düşüyor, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz ve bu doğrultuda adımlar atıyoruz."

Konuşmaların ardından derece elde eden yarışmacılara ödülleri ve belgeleri verildi.

Öte yandan yarışmacıların çalışmaları fuar kapsamında sergilendi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel
img

Mikrofon uzatılan genç kız isyan etti: Sonumuz pavyonda bitecek
img

Turbo Turabi'den her yerden sildirilen şarkısı için sürpriz hamle
img

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
İşçilerden CHP'li belediyeyi zora sokan istek: En düşük ücret 113 bin TL olmalı

İşçilerin belediyeden istediği maaş başkanın uykularını kaçırdı
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.