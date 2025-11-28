Haberler

Tarım Bakanları Ortak Projeler Üzerine Görüştü

Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İtalya Tarım Bakanı Francesco Lollobrigida ile gıda ve su israfıyla mücadele, sürdürülebilir üretim konularında bir araya geldi.

(ANKARA) - Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İtalya Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanı Sayın Francesco Lollobrigida ile bir araya geldik. Gıda ve su israfıyla mücadele, sürdürülebilir üretim ve ortak projeler konusunda son derece yapıcı bir değerlendirme yaptık." açıklamasında bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da düzenlenen "Gıda ve Su İsrafını Önlemek – Geleceği Sahiplenmek" temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli'nde İtalya arım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanı Sayın Francesco Lollobrigida ile bir araya geldi.

İkili arasında yapılan görüşmeyi X hesabından duyuran Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

" 'Gıda ve Su İsrafını Önlemek – Geleceği Sahiplenmek' temalı Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli kapsamında İtalya Tarım, Gıda Egemenliği ve Orman Bakanı Sayın Francesco Lollobrigida ile bir araya geldik. Gıda ve su israfıyla mücadele, sürdürülebilir üretim ve ortak projeler konusunda son derece yapıcı bir değerlendirme yaptık. Bu alandaki iş birliğimizi daha da güçlendirerek ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
