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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da ziyaretlerde bulundu

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Bakan Yumaklı, Malatya'da vali, belediye başkanı ve AK Parti il teşkilatını ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret eden Yumaklı, Valilik girişinde çocuklar tarafından çiçekle karşılandı.

Valilik Ziyaret Defteri'ni imzalayan Yumaklı, makamda bir süre görüşme gerçekleştirdikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'le makamında bir araya geldi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Malatya İl Başkanlığına da geçerek İl Başkanı Ali Bakan ve teşkilat üyeleriyle buluştu.

Ziyaretlerde, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak ve Abdurrahman Babacan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit de yer aldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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