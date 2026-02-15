Haberler

Bakan Yumaklı: "Onlarca Zeytin Ağacı Milas CHP İlçe Başkanı Tarafından Katledilirken Sustular"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Milas İlçe Başkanına ait olduğu iddia edilen arazide kesilen zeytin ağaçları nedeniyle sert eleştirilerde bulundu. Milletimizin çevre hassasiyetine değinen Yumaklı, gerçek çevreciliğin tutarlılık gerektirdiğini vurguladı.

(ANKARA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler" açıklamasını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP'lilere serbest mi" diye sorarak, şu ifadelere yer verdi:

"Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler. 100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP'lilere serbest mi? Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok. Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz. Doğayı korumak; lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur. Gerçek çevrecilik, günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür. Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum."

CHP'li İlçe Başkanı arazinin kendisine ait olmadığını bildirdi, ilçe başkanlığını bıraktı

Muğla Valiliği, Milas ilçesine bağlı Menteş Mahallesi'nde, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öne sürülen arazide zeytin ağaçlarının kesildiğine ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine inceleme başlatmıştı. CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey, kendisine ait olduğu iddia edilen arazide zeytin ağaçlarının kesildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, söz konusu taşınmazı 29 Aralık 2025'te satış sözleşmesiyle devrettiğini, arazide yapılan işlemlerin yeni malik tarafından gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Kılbey, partisinin zarar görmemesi amacıyla ilçe başkanlığı görevinden de istifa etti.

Kaynak: ANKA
