Tarım Aracı Devrildi: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde pat pat olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle meydana gelen kazada, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
B.Ö. yönetimindeki tarım aracının sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gökçeçakmak Mahallesi Elmalı mevkiinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel