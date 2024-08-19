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Tarık Yüksel Devrek'te Yaz Şenlikleri Konseri Verdi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde düzenlenen yaz şenlikleri kapsamında şarkıcı Tarık Yüksel, Devreklilere unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde şarkıcı Tarık Yüksel, yaz şenlikleri kapsamında konser verdi.

Devrek Belediyesince 14 Temmuz-30 Ağustos tarihlerinde "Sandalyeni kap gel, anın tadını çıkar! Müzik her yerde!" sloganıyla düzenlenen yaz şenlikleri, çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Şenlik kapsamında dün Seyir Teras'ta sahne alan Tarık Yüksel, sevilen şarkılarıyla Devreklilere eğlence dolu gün yaşattı.

Yaz şenlikleri, 24 Ağustos'ta saat 21.00'de Egemenlik Piknik Alanı'ndaki konser ve Dj gösterisiyle devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Tarık Yüksel zonguldak Devrek Etkinlik Müzik Eğitim Güncel Haberler

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