Tarık Rahman, 17 yıl sonra Bangladeş'e dönüyor

Eski Bangladeş Başbakanı Begüm Halide Ziya'nın oğlu ve Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP) Genel Başkan Vekili Tarık Rahman, 17 yıl sonra İngiltere'den ülkesine döneceğini belirterek, 2026'da yapılması planlanan seçim öncesinde siyasi sahneye dönüş sinyali verdi.

2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanan, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek kefaletle serbest bırakıldıktan sonra 2008'de İngiltere'ye yerleşen Rahman, BBC Bangladeş'e röportaj verdi.

Rahman, eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in öğrenci protestoları sırasında "hak ihlalleri yaptığını" ve buna karışanların adalet önüne çıkarılması gerektiğini savundu.

Hasina'nın olayların ardından Hindistan'a gitmesine ilişkin de Rahman, "Eğer (Hindistan) onlar, bir diktatöre sığınma hakkı tanıyarak Bangladeş halkını karşısına almak istiyorsa, yapabileceğimiz bir şey yok." diye konuştu.

Rahman, 2026'da yapılacak seçimlerde iktidara gelmeleri halinde "ifade özgürlüğü ve demokratik reformlara öncelik vereceklerini" kaydederek, "Zaman geldi, Allah nasip ederse yakında döneceğim. Bu kadar önemli bir seçim sürecinde halkımın yanında olmamam mümkün değil." dedi.

Eski Başbakan Ziya'nın oğlu Rahman, 2007'de çeşitli yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklanmış, sağlık sorunları gerekçesiyle kefaletle serbest bırakılmasının ardından 2008'de Londra'ya yerleşmişti.

Hasina döneminde gıyabında birçok davada hapis cezalarına çarptırılan Rahman hakkındaki tüm suçlamalar, Hasina'nın 2024'te ülkeden ayrılmasından sonra mahkeme tarafından kaldırılmıştı.

Bangladeş'te 2024'teki öğrenci protestolarının ardından ülkeden ayrılan eski Başbakan Hasina'nın yerine Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos 2024'te geçici hükümet başkanı olarak yemin edip göreve başlamıştı.

Rahman'ın, BNP'nin 2026'da yapılması planlanan seçimi kazanması halinde Bangladeş'in bir sonraki başbakanı olması öngörülüyor.