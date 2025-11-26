Tarık Kesekci Anma Töreni Nevşehir'de Gerçekleştirildi

Bursa'da 2021'de düzenlenen Teknoloji Kampı'na giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Genç İHH gönüllüsü, Baykar uçak mühendisi Tarık Kesekci için Nevşehir'de anma töreni düzenlendi.

Genç İHH Nevşehir Teşkilatı tarafından Nevşehir Hacıbeştaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda, "Tarık Kesekçi İzinde Çağın Müslüman Genci" konulu program düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan etkinlikte konuşan İHH Nevşehir İl Temsilcisi Tuncay Sesli, 4 yıl önce yaşamını yitiren Kesekçi'nin hayatına ve mücadelesine değindi.

Kesekçi'nin Baykar'da savunma sanayi alanında çalıştığını hatırlatan Sesli, "Kesekçi, Müslüman bir gencin nasıl olması gerektiğini bizlere gösterdi. Hem dinine hem de ülkesininin çıkarlarına sıkı sıkıya bağlı bir gencimizdi. Vakfımızda yetişen mühendis kardeşimiz, vefat etmesine rağmen onun izinde giden TEKNOFEST gençliği yetişmeye devam ediyor." diye konuştu.

Eğitimci ve yazar Firuzan Çetin'in de konuşma yaptığı etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.