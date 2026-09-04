Hacıbektaş'ta Bektaşilik Forumu: Anadolu ve Balkanlar Buluştu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, "Tarihten Günümüze Anadolu ve Balkanlar'da Bektaşilik" başlıklı forum düzenlendi.

Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı işbirliğindeki etkinlik, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve kısa filmin izlenmesinin ardından programa katılamayan Kuzey Makedonya'dan Derviş Ali Kerimoski, İtalya'dan Derviş Tomasso Parlanti ve ABD'den Baba Eliton Pashaj'ın mesajları okundu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, yaptığı konuşmada, etkinliğin, Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan irfan köprüsünün, tarihsel kökleri ve gelecek vizyonuyla ele alınması amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Hacı Bektaş Veli'nin, sevgi, hoşgörü ve birliğin sönmeyen meşalesi olduğunu vurgulayan Ersin, onun evrensel mesajlarının asırlardır bu topraklarda baş tacı edildiğini söyledi.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının 2022'de kurulduğunu hatırlatan Ersin, "Başkanlığımız, adında gururla taşıdığı 'Bektaşi' ünvanının hakkını vermek ve münhasıran bu ulu yola hizmet etmek gayesiyle yola çıkmıştır. Bizler, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı olarak, taşıdığımız ismin ve üstlendiğimiz misyonun ağırlığının farkındayız." dedi.

Başkanlık olarak Balkanlar ile gönül bağlarının akademik ve kültürel zeminde perçinlenmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Ersin, şöyle konuştu:

"Ehlibeyit sevgisini ve yolumuzu gelecek nesillere en doğru kaynaklardan aktarabilmek adına, geçtiğimiz günlerde Hacı Bektaş Veli Velayetnamesi'ni titizlikle hazırlayıp kültür hayatımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşadık. Yolumuzun hafızasını korumak adına, Başkanlığımız çatısı altındaki Kaygusuz Abdal Alevi-Bektaşi İhtisas Kütüphanesi'nde, inancımıza ve kültürümüze dair önemli kaynakları toparlayarak bu alanda emek veren araştırmacılarımızın hizmetine açtık. Şunu tüm kalbimle ifade etmek isterim ki Bektaşilik kültürünün korunması, araştırılması ve doğru bir biçimde yaşatılması adına yürüttüğümüz bu çalışmalarımız hız kesmeden, bundan sonra da aynı titizlik ve çok daha yoğun bir mesaiyle devam edecektir. Bu forum, asırların ötesinden süzülüp gelen o kadim mirası çağımızın getirdiği sınamalar karşısında yeniden idrak etme, geleceğe daha güçlü bir vizyon ve sarsılmaz bir birlik iradesi taşıma meclisidir."

Birlik ve kardeşlik hukukunun muhafaza edilmesinin yolunun sohbet ve ortak aklın aydınlığında buluşmaktan geçtiğini belirten Ersin, Anadolu ve Balkanlar'daki bu mirasa sahip çıkmanın, ortak istikbalin çok daha sağlam temeller üzerinde inşa edilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

Forum, "Tarihsel ve Tasavvufi Kökler: Anadolu'dan Balkanlar'a Arnavutluk'ta ve Balkanlar'da Bektaşiliğin Yayılması", "Mekan, Kültür ve İrade: Balkanlar'daki Bektaşi Dergahlarının Kültürel Etkileri" ile "Ortak Hafıza ve Gelecek Vizyonu: Balkanlarla İlişkilerin Gelişmesinde Bektaşiliğin Rolü" konulu oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA