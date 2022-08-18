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Tarihi yapılarıyla Mahkemeağcin köyü

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Kızılcahamam Mahkemeağcin Köyü'ndeki kültürel jeosit alanından dron ve detay görüntüler ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Mahkemeağcin Köyü, tarihi yapıları ve doğasıyla dikkat çekiyor.

Kızılcahamam Mahkemeağcin Köyü'ndeki kültürel jeosit alanından dron ve detay görüntüler ANKARA - Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Mahkemeağcin Köyü, tarihi yapıları ve doğasıyla dikkat çekiyor. Kaya yerleşimi içerisinde bulunan köy, 7. ve 8. yüzyıldan kalma kilise, manastır ve çok sayıda mağaraya sahip. Yeşil bir doğaya da sahip olan Mahkemeağcin köyü, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kaynak: AA / Hakan Dündar - Güncel

Kızılcahamam Ankara Güncel Haberler

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