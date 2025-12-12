Tarihi Süleymaniye Darüşşifası modern psikoterapi hizmetleriyle yeniden hayat buluyor

İbn Haldun Üniversitesi, 2018'de kurulan Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi (İPAM) bünyesinde geliştirdiği hizmetleri, tarihi Süleymaniye Darüşşifası'nın ruhuna uygun şekilde genişleterek, "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"ni hizmete açıyor.

Merkezde, bireylerin, ailelerin ve toplumun ruh sağlığını güçlendirmeyi amaçlayan modern psikoterapi uygulamaları, Osmanlı tıp geleneğinin kadim şifa anlayışıyla bir araya getirilecek.

İstanbul'da, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan tarafından inşa edilen, 1556 yılında faaliyet göstermeye başlayan Darüşşifa, dönemin modern yöntemleriyle ruh sağlığı hastalarına tedavi sunan öncü bir kurum olma özelliği taşırken tıp tarihinin mihenk taşlarından kabul ediliyor.

İPAM'ın uzman kadrosunca terapilerin yürütüleceği "Darüşşifa Psikoterapi Merkezi"nde, bireysel terapi, çift ve aile terapisi, oyun terapisi ve grup terapisi gibi çeşitli psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulurken erişilebilirliği artırmak amacıyla çevrim içi terapi de sistemde yer alacak.

Aynı zamanda ruh sağlığı profesyonelleri için eğitim programları ve süpervizyon süreçleri yürütülecek, psikoloji alanında bilimsel araştırma ile makaleler de üretilerek, toplumun ruh sağlığına yönelik farkındalığı artırmak amacıyla halka açık seminerler düzenlenecek.

Darüşşifa Psikoterapi Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katılacağı, İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Darüşşifa'da 13 Aralık'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacak.

Darüşşifa'da psikoloji ve sosyoloji çalışmaları da yürütülecek

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darüşşifa'nın bir psikoloji terapi merkezi olduğunu, geçmiş dönemde de hastalıkların tedavisinde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Prof. Dr. Arkan, üniversitelerinin sosyal bilimler alanında Türkiye'de uluslararası düzeyde kapasite oluşturmak için kurulmuş ve bununla ilgili olarak dizayn edilmiş bir üniversite olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Üç dilde eğitim veriyoruz. Ana eğitim dili İngilizce ama öğrencilerimiz Arapça ve Türkçeyi belli seviyede öğrenmek zorundalar. Bizim üniversitemizin öğrencilerinin dönemine göre farklılaşmakla beraber yüzde 33'ü uluslararası öğrencilerden oluşuyor. 82 farklı ülkeden öğrencilerimiz var. Bir yandan tarihsel sürekliliğimizi nesillere aktarmak durumundayız. Kendi toplumumuzu iyi tanımak durumundayız ve kendi sorunlarımızı iyi tanıyıp onlara dair çözümler üretip ülkemizi, toplumumuzu ve Müslümanları geleceğe doğru hazırlamak zorundayız. İbn Haldun bunu bir misyon olarak kendisine edinmiş durumda."

Üniversitelerinde lisanstan daha çok lisansüstü öğrenciler olduğunu, lisansüstündeki öğrenci sayısının oranının yüzde 53'e geldiğini aktaran Arkan, hedeflerinin bunu yüzde 70'e çıkarmak olduğuna değindi.

Rektör Arkan, üniversitelerinin 2017'de, İPAM'ın ise 2018 yılında kurulduğunu anlatarak, "İPAM'da sadece teorik öğretim değil onun dışında danışan da alıyorlar. Terapi hizmeti de veriyorlar. Sayı olarak da yaklaşık 45 bin seans yapıldı ve şu ana kadar da 10 bin ayrı kişiye tedavi hizmeti verildi. Çift ve grup terapisi veriliyor, çocuklara yönelik olarak oyun terapileri veriliyor. Özellikle Kovid dönemiyle beraber online terapiler de verilmeye başlandı. Travma terapileri de veriliyor. İçinden geçtiğimiz dünyada psikoloji önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.

İbn Haldun Üniversitesi ve İPAM olarak, Türk toplumu içerisinde yaşayan bireyin dönüşümünü, onun sorunlarını ve nasıl daha iyiye doğru gidilmesinin yukarı politika üretimine de önem verdiklerini dile getiren Arkan, bu noktada projeler yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin aile ve göç çalışmaları da yaptığını kaydeden Arkan, "Bu anlamda Darüşşifa sadece İbn Haldun Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin değil. Süleymaniye'nin bulunduğu yerde birçok üniversite bulunuyor. Burada uluslararası düzeyde gerek psikoloji merkezi gerek sosyoloji merkezi çalışmalar da yapılacak." ifadelerine yer verdi.

"6 Şubat depreminde Adıyaman'da psikoterapi merkezi kurduk"

Prof. Dr. Arkan, İPAM'ın deprem bölgesinde yaptıkları projelerle ilişkin şunları kaydetti:

"Şu zamana gelinceye kadar en yakın olan 6 Şubat büyük depremimiz oldu. Ondan önce de Elazığ depremimiz olmuştu. Buradaki doktor öğrencilerimiz sahaya giderek, deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza deprem travmaları, acıyla, yasla baş etme, ölüm kaybı gibi konularla ilgili terapi verdi. Son 6 Şubat depreminde ise biz 4 paydaşla beraber Adıyaman'da psikoterapi merkezi kurduk, aynı Darüşşifa'ya benzer. Öğrencilerimiz orada 8 ay boyunca hizmet etti ve hala da devam ediyor. Öğrencilerimiz doktora çalışmalarına dönmek zorunda olduğu için geri geldiğinde biz online olarak o yarıda kalan terapileri de tedavileri de tamamladık. Bunu da İbn Haldun Üniversitesinin bir sorumluluğu, bu ülkeye karşı bir vazifesi olarak görüyoruz. Rabbim böyle acılar yaşatmasın. Biz elimizden geleni her türlü yapacağız."