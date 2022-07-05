Tarihi su kemerini tahrip edip, üzerine kovanları koydular (2)
Demirören Haber Ajansı - Alişan Koyuncu - Güncel
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OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDIİzmit'te, Roma döneminde yapılan su kemerinin üzerine yaklaşık 30 kovan dizilip, tahrip edilmesi olayıyla ilgili inceleme başlatıldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
İzmit'te, Roma döneminde yapılan su kemerinin üzerine yaklaşık 30 kovan dizilip, tahrip edilmesi olayıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kocaeli Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ekipleri tarafından bölgede incelemeler yapıldı. Yetkililer konu hakkında gerekli tedbirlerin alınması yönünde talimat verdi.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Güncel