Tarihi Okulda Yazı Yazan 3 Çocuk Ailelerine Teslim Edildi

Fatih'te 500 yıllık Sultan Selim Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin duvarlarına yazı yazan 3 çocuk, polisin yaptığı operasyonla yakalanarak ailelerine teslim edildi. Çocuklar, yazı ve sembolleri internetten öğrendiklerini ve korkutma amacıyla çizdiklerini açıkladı.

Fatih'te restorasyon çalışmalarına başlanması beklenen 500 yıllık tarihi okul binasının duvarlarına çeşitli yazılar yazan ve semboller çizen 3 çocuk, işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultan Selim Caddesi'ndeki restorasyon çalışmalarının planlandığı 500 yıllık Sultan Selim Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin binasında, el feneriyle dolaşan kişilerin bulunduğu yönündeki ihbar üzerine olay yerine gitti.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde, yaklaşık 3 yıldır kullanılmayan tarihi okulun duvarlarında çeşitli yazılar ile sembollerin olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri kimlikleri belirlenen E.H.Ö. (16), M.H.A. (15) ve A.M.Ü'yi (16) yakaladı.

Çocukların sorgusunda, söz konusu yazı ve sembolleri arkadaşlarını korkutmak amacıyla internetten bakarak, nalburdan temin ettikleri boyalarla çizdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen çocuklar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
